Москву засыпает снегом: в столице объявили желтый уровень опасности

Он будет действовать до 10:00 мск 28 декабря.

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада, ожидаемого вечером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Вечером, ночью, а также утром в воскресенье ожидается обильное выпадение снега и гололедица. Желтый уровень опасности будет действовать до 10:00 по московскому времени 28 декабря. Похожая картина ожидается и в Подмосковье, где желтый уровень объявят с 18:00 по московскому времени.

Кроме того, метеорологи отметили, что сегодня днем в столице и области могут наблюдаться небольшие осадки, преимущественно мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса в Москве и от минус четырех до плюс одного градуса в Подмосковье. Также будет дуть северный ветер, переходящий в южный, со скоростью 5-10 м/с.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве и Подмосковье с вечера субботы до утра воскресенья, 27–28 декабря, ожидается снегопад с гололедицей. Об этом сообщило столичное ГУ Министерства чрезвычаных ситуаций РФ.

