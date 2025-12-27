На юге Москвы проводят мероприятия в поддержку семей участников СВО

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Юные жители вместе с родителями поучаствовали в праздничных программах и получили сладкие подарки.

Объединение культурных и досуговых центров Южного административного округа (ЮАО) проводит праздничные мероприятия в поддержку семей участников специальной военной операции (СВО) в рамках проекта «Зима в Москве». Некоторые из них уже прошли 26 декабря.

Новогодние поздравления детям

Так, в районе Чертаново Северное, на Сумской улице, напротив дома 8, провели семейную дискотеку-концерт «На защите семьи».

В Донском районе, на Загородном шоссе (владение 2), гостей ждала увлекательная интерактивная программа. Мероприятие включало традиционные игры и конкурсы. Все юные участники получили памятные новогодние сувениры.

В Бирюлеве Восточном праздник еще предстоит. 31 декабря в 15:00 у дома 31 на Загорьевской улице детей из семей участников СВО ждут на фотосессии с Дедом Морозом.

Мастер-классы «СВОими руками»

В ЮАО также продолжаются акции в поддержку бойцов. Например, в Нагатинском Затоне у палатки сбора гуманитарной помощи на Затонной улице, дом 22, состоялось несколько мастер-классов «СВОими руками».

Жители разных возрастов изготавливали вещи, жизненно необходимые бойцам на передовой. Всего во время занятий участники сделали две маскировочные сети, 75 госпитальных подушек и более 500 гигиенических комплектов.

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.