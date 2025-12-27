Пресс-секретарь Белого дома сообщила о своей беременности

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/ТАСС

Пол будущего ребенка Кэролайн Ливитт уже известен.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила о своей беременности. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

Спикер уточнила, что младенец будет девочкой, и она очень этому рада. Ливитт назвала это «лучшим подарком на Рождество, о котором они с мужем только могли мечтать». Пресс-секретарь также поблагодарила президента США Дональда Трампа за том, что он создает в стране благоприятные условия для семей с детьми, и выразила надежду на то, что 2026 год будет «отличным».

Ливитт замужем за предпринимателем Николасом Риччио, создавшим многомиллионный бизнес в сфере недвижимости, его деятельность связывают с компанией Riccio Enterprises LLC. Отношения пресс-секретаря и бизнесмена привлекли внимание американских СМИ из-за внушительной разницы в возрасте — 32 года. Первого ребенка, родившегося в июле 2024 года назвали Николас Роберт Риччио.

