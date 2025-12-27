«Обожаю Россию»: прямой потомок Екатерины II не намерен уезжать из РФ

Потомок Екатерины II считает себя русским и не намерен уезжать из РФ

Андрей Калагеорги считает себя коренным русским, хотя родился в США.

Потомок императрицы Екатерины II Андрей Калагеорги считает себя русским и не планирует уезжать в Европу или США. Об этом представитель монаршей династии заявил в интервью РИА Новости.

Калагеорги подчеркнул, что благодаря своему двойному гражданству он может жить где угодно, однако он обожает Россию, которая сейчас «просто расцветает», и не собирается отсюда уезжать.

По словам Калагеорги, он всегда считал себя «коренным русским человеком», из-за чего даже порой конфликтовал с ровесниками во время учебы в США, где он родился. В России же к представителю императорского рода не относятся с предубеждением несмотря на то, что он родом из Штатов. В целом, по мнению Калагеорги, рядовые американцы относятся к россиянам так же толерантно, как обычные жители РФ — к жителям США.

Президент России Владимир Путин предоставил Калагеорги гражданство России в январе прошлого года. Кроме того, ранее потомок русской императрицы стал одним из основателей ООО «Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой».

