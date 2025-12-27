Силы ПВО России сбили семь украинских беспилотников за ночь

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вражеские БПЛА поразили над Краснодарским краем и Республикой Адыгея.

Дежурные средства противовоздушной обороны России в течение минувшей ночи уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Четыре БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, три — над территорией Республики Адыгея, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над регионами РФ за три часа. БПЛА были нейтрализованы в промежутке с 17:00 до 20:00 по московскому времени 26 декабря. Три дрона было сбито над территорией Республики Крым, еще один — над акваторией Черного моря.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские территории систематически подвергаются ударам со стороны Вооруженных сил Украины. Боевики используют не только беспилотные летательные аппараты, но и ракеты для обстрелов приграничных территорий России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.