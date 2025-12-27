В Амурской области корги с хозяином едва не замерзли в авто

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Водитель не справился с управлением в ночное время и съехал в кювет.

Спасатели помогли выбраться водителю грузового фургона и его собаке породы корги в Амурской области, которые оказались заблокированы в перевернувшемся автомобиле при сильном морозе. Соответствующие фото опубликовал Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в Telegram-канале.

Известно, что дорожно-транспортное происшествие случилось в поселке Февральск на трассе Февральск — Норск. Водитель не справился с управлением ночью 25 декабря и съехал в кювет, после чего машина перевернулась. Мужчина оказался зажат в кабине и не мог выбраться самостоятельно. Вместе с ним в ловушке находился его питомец.

Сотрудники экстренных служб уточнили, что сообщение об аварии поступило в пожарную часть № 54 в 03:27 по местному времени. Тогда температура воздуха опускалась до −30 градусов в Приамурье, а местами была и ниже, из-за чего водитель и собака начали замерзать.

Дежурный караул вместе с руководством пожарной части оперативно выехал на место происшествия. Спасатели выставили ограждение, обесточили автомобиль и при помощи аварийно-спасательного оборудования вскрыли кабину.

Мужчину и корги удалось освободить из холодного плена. Пострадавшему дали теплое питье и помогли согреться. После прибытия сотрудников ДПС водителя временно разместили в помещении пожарной части, где он смог прийти в себя после происшествия.

Ранее, писал 5-tv.ru, челябинский шоумен прокатил на капоте мужчину и попытался скрыться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.