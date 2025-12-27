Умерла последняя из всемирно известных пятерняшек Дион
Фото: ВКонтакте/wall-88464465_103
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Судьбы необычных сестер приковали внимание всего мира в середине XX века.
Аннет Дион — последняя из знаменитых пятерняшек Дион, ставших первыми в мире пяти близнецами, сумевшими пережить младенчество, — умерла в возрасте 91 года. Об этом написала газета The New York Times.
В издании отметили, что Аннет скончалась на 92-м году жизни. Она оставалась последней живой представительницей уникальной пятерки, чья судьба в середине XX века приковала внимание всего мира.
Известно, что пятерняшки Дион родились 28 мая 1934 года в канадской провинции Онтарио. Их появление стало медицинской сенсацией, так как до этого ни одни пятеро близнецов не выживали в столь раннем возрасте. Девочки обрели мировую известность и превратились в настоящую достопримечательность через несколько часов после родов — тысячи туристов приезжали, чтобы увидеть необычных сестер.
Судьбы пятерняшек сложились трагически. Первой умерла Эмили — ей было всего 20 лет. Мари долгое время боролась с депрессией, находилась на лечении и ушла из жизни в 36 лет. Позднее скончалась Ивон. Сесиль умерла в августе 2025 года.
Ранее, писал 5-tv.ru, женщина родила второго ребенка через 40 дней после смерти первого в утробе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.