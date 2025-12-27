В США три человека получили ранения во время стрельбы в офисе шерифа

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

Подозреваемый забаррикадировался внутри помещения, что осложнило работу экстренных служб.

Во время стрельбы в здании офиса шерифа округа Шошоне, штат Айдахо, в США пострадали как минимум три человека. Об этом написала газета Shoshone News-Press со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, двое раненых получили огнестрельные повреждения. Пострадавшие были экстренно доставлены в медицинское учреждение.

К тому же в публикации уточнялось, что судьба третьего пострадавшего на момент сообщения оставалась не до конца ясной. Предположительно, злоумышленник может находиться внутри здания.

Незадолго до инцидента местные власти предупреждали о вооруженном человеке в офисе шерифа и призывали жителей соблюдать меры предосторожности. Источник Shoshone News-Press сообщил, что подозреваемый после стрельбы забаррикадировался внутри помещения, что осложнило работу экстренных служб.

Официальные структуры в данный момент не раскрыли подробности произошедшего. Информация о состоянии пострадавших в ходе операции уточняется.

