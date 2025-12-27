Мужчина жестоко расправился с арендатором и спрятал останки в бочке на участке

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO Niyi Fote

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Про содеянное подозреваемый рассказал своим родственникам по телефону.

Пожилой мужчина из США признался в беседе с родственниками, что жесткого расправился со своим арендатором. Об этом сообщил KPTV.

Проживающий в штате Вашингтон Рикки Миллер — владелец крупного участка земли — позвонил родственникам 16 декабря. В ходе телефонного разговора мужчина рассказал, что виновен в смерти арендатора.

В свою очередь близкие пенсионера незамедлительно связались с полицией. Правоохранители приехали на место происшествия и провели обыск участка. Останки 71-летнего Денниса Шмитта уполномоченные сотрудники отыскали в бочке.

«Это безумие. Не думала, что такое может случиться в нашей глуши», — призналась соседка Миллера Эмма Уизерс.

Из данных судебно-медицинской экспертизы следует, что убитому были нанесены множественные травмы головы. По всей видимости, мужчину задушили.

В дальнейшем Миллеру предъявили обвинение в расправе и незаконном сокрытии трупа. Соседи Рикки уверяли, что между арендодателем и арендатором, проживавшем в крайне маленьком доме на участке Миллера, нередко возникали громкие ссоры.

Ранее, писал 5-tv.ru, маньяк зверски убил молодую пару.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.