Традиционный рождественский заплыв обернулся трагедией

Инцидент произошел на пляже курортного города Бадли-Салтертон.

Традиционный рождественский заплыв в Великобритании обернулся трагедией. В графстве Девон после массового купания в холодном море пропали двое мужчин. Их поиски продолжаются, о чем написало издание People.

Известно, что инцидент произошел на пляже курортного города Бадли-Салтертон 25 декабря. Во время праздничного заплыва сразу несколько участников начали тонуть, из-за чего на место срочно прибыли экстренные службы и полиция.

Спасателям удалось вытащить из воды нескольких человек, часть пострадавших доставили в больницы.

Позже выяснилось, что двое участников купания исчезли. По предварительным данным, это мужчины в возрасте около 40 и 60 лет. К утру на 26 декабря найти их не удалось. Полиция и береговая охрана продолжили работу на побережье.

Как писал Birmingham Mail, опытный пловец, находившийся тогда же на пляже, отказался заходить в воду из-за неблагоприятных условий. По его словам, в Рождество был сильный ветер, а высота волн при этом доходила примерно до трех метров. К тому же он отметил, что власти заранее предупреждали жителей о плохой погоде и посоветовали воздержаться от купания.

Рождественские заплывы являются давней традицией в Великобритании, Ирландии и ряде других стран Европы. Обычно участники в костюмах Санта-Клаусов, гномов или оленей собираются на берегу, празднуют, а затем на короткое время заходят в ледяную воду.

