Дочери бывшего принца Эндрю отреклись от него ради общения с королевской семьей

Дочери принца Эндрю — принцессы Беатрис и Евгения — поучаствовали в традиционной рождественской службе королевской семьи в Сандрингеме, однако пришли туда без отца. Об этом написала газета New York Post (NYP).

Такое их появление вместе с действующим монархом на публике стало ясным сигналом внутри британского двора. В материале издания отметили, что многие расценили данный поступок, как демонстративный жест поддержки короля Карла III.

Беатрис и Евгения буквально дистанцировались от Эндрю Маунбеттена-Виндзора, так как предпочли сохранить связь с королевской семьей Британии даже ценой ухудшения отношений с родителем.

При этом на рождественской службе в Сандрингеме 25 декабря присутствовали король Карл III и королева Камилла, а также принц Уильям с его супруга Кейт Миддлтон с их детьми.

Карл III окончательно лишил своего младшего брата Эндрю всех королевских титулов и воинских званий в конце октября 2025 года. Это решение было связано с его многолетними связями с американским финансистом Джеффри Эпштейном, известном резонансным делом о сексуальных преступлениях. Помимо этого, Эндрю был вынужден покинуть резиденцию Роял Лодж.

