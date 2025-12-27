Ким Чен Ын указал на укрепление союзнических отношений России и КНДР в 2025 году

Фото: © РИА Новости/Екатерина Штукина

Лидер республики поздравил Путина, правительство и граждан РФ с наступающим Новым годом.

Отношения России и КНДР укрепились как наиболее искренние и союзнические в 2025 году. Об этом написал лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме, приуроченной к Новому году.

Лидер республики выразил президенту России Владимиру Путину, правительству и народу РФ самые горячие и сердечные поздравления.

«Желаю, чтобы на пути российского народа всегда были только счастье и процветание», — отметил Ким Чен Ын.

К тому же он заявил, что власти страны, как и народ всегда будут оставаться вместе с Россией.

«В уходящем 2025 году корейско-российские отношения еще больше укрепились как самые искренние союзнические отношения, делящие кровь, горе и радость в одном окопе», — сказано в телеграмме, распространенной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Помимо этого, Ким Чен Ын пожелал Путину здоровья и успехов на защите интересов государства. Глава КНДР напутствовал, чтобы на пути народа России всегда были исключительно счастье и процветание.

До этого, в апреле, Генштаб РФ подтвердил, что военные КНДР принимали участие в боях на территории Курской области. Губернатор российского субъекта Александр Хинштейн сообщил, что в КНДР вернулись военнослужащие, которые занимались разминированием приграничных районов России.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин направил новогоднее поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

