Трамп анонсировал разговор с Путиным

Американский лидер ожидает продуктивности от диалога с российским главой.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на разговор с президентом России Владимиром Путиным в скором времени. Об этом американский лидер заявил в беседе с Politico.

По словам Трампа, от диалога с российским главой он ожидает продуктивности.

При этом американский лидер скептически отнесся к подготовленному Киевом мирному плану. Трамп подчеркнул, что его одобрение станет ключевым для продвижения инициативы.

Согласно источникам Axios, Трампа встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленского во Флориде уже 28 декабря. За день до этого они планируют провести телефонную конференцию с участием европейских лидеров для координации переговоров.

В свою очередь Зеленский, 24 декабря, представил 20-пунктный мирный план, в который был включен договор о ненападении, гарантии безопасности Киеву, численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мирное время до 800 тысяч боевиков, проведение выборов, обмен пленными и возвращение гражданских лиц, а также членство Украины в Евросоюзе (ЕС).

Глава киевского режима уточнил, что план готов на 90% и обсуждение с Трампом будет касаться гарантий безопасности. Основной сложностью, по его словам, остается территориальный вопрос, а для его решения Зеленский готов вынести план на референдум при условии прекращения огня на минимум 60 дней.

В то же время заместитель главы МИД России Сергей Рябков отметил, что инициатива Зеленского значительно отличается от версий, которые обсуждались российскими и американскими делегациями. В Кремле заявили, что анализируют материалы плана и продолжение контактов с США будет зависеть от решений Путина.

Ранее, 20 и 21 декабря, российские представители, в том числе спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, встречались во Флориде с американскими посредниками. Они передали наработки из поездки Путину для дальнейшего анализа и принятия решений.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп назвал бессмысленным предложение Зеленского.

