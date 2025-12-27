Жителя Омска насильно напоили и бросили на морозе без одежды на кладбище

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о похищении и убийстве человека.

Жителя Омска похитили, избили, затем напоили и бросили умирать на городском кладбище. Об инциденте написала пресс-служба СУ СК РФ по Омской области в Telegram-канале.

Про исчезновение 39-летнего мужчины правоохранители узнали после сообщения об этом его сестры.

В ходе следствия было установлено, что подозреваемые насильственным путем посадили мужчину в автомобиль для дальнейшего вымогательства 300 тысяч рублей. После этого фигуранты дела привезли потерпевшего в гараж. Там от него требовали деньги и избили. Также злоумышленники насильственными методами привели потерпевшего в состояние алкогольного опьянения, отвезли его на кладбище и оставили на морозе без верхней одежды.

В результате пострадавший скончался от острого переохлаждения организма.

Подозреваемые, в попытке скрыть следы преступления, вывезли тело мужчины в лесополосу в пригороде Омска и закопали его там на следующий день. В дальнейшем один из фигурантов дал признательные показания и указал место захоронения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о похищении и убийстве человека. Всем фигурантам предъявлены обвинения, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. В Следственном комитете уточнили, что подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

