МЧС предупредило о сильном снегопаде и гололедице в Москве в ночь на 28 декабря

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В ведомстве призвали москвичей быть осторожными и внимательными на улице.

В Москве и Подмосковье с вечера субботы до утра воскресенья, 27–28 декабря, ожидается снегопад с гололедицей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 20 часов 27 декабря до 10 часов 28 декабря на территории города Москвы ожидается снег, местами сильный; гололедица на дорогах», — говорится в сообщении ведомства.

В Подмосковье ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Кроме того, в МЧС предупредили об ухудшении видимости, затруднении движения транспорта, а также создании пробок на дорогах.

МЧС в непогоду рекомендует водителям снизить скорость движения, избегать опасных маневров и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что первый с начала зимы сильный снегопад накрыл Москву. Из-за непогоды более сотни рейсов задержаны в московских аэропортах. Сильные осадки привели к авариям на дорогах. Синоптики говорят, что за сутки сугробы вырастут в четыре раза. А к Новому году — достигнут высоты 13-14 сантиметров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.