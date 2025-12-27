«Я уже на грани»: Дайнеко стала жертвой воров и предательства в 2025 году

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Для певицы и актрисы Виктории Дайнеко уходящий 2025 год оказался далеко не самым благополучным. Об этом артистка призналась подписчикам в Telegram-канале.

По ее словам, за последнее время она столкнулась сразу с несколькими серьезными проблемами — от краж и до разочарований в близких людях.

Дайнеко честно призналась, что стала жертвой воров. Оказалось, что арендованный ею склад для хранения вещей на протяжении длительного времени подвергался кражам.

Злоумышленники вынесли из помещения дорогостоящую верхнюю одежду, технику и даже бытовую утварь. Исполнительница отметила, что не хотела доводить ситуацию до скандалов и обращения в полицию, однако проблема до сих пор не решена, из-за чего она находится на пределе терпения.

«Мой арендованный склад грабят в течение года, а может, и дольше, украли кучу дорогой верхней одежды, технику и даже посуду! Не хочется скандала и полиции, но вопрос так и не решается, поэтому я уже на грани», — написала знаменитость.

Однако на этом сложности Дайнеко не закончились. Еще одним ударом для нее стало предательство со стороны подруги, с которой Виктория дружила около десяти лет. Женщина занималась байерской деятельностью и должна была привезти певице новый телефон. Однако ни гаджет, ни деньги, переданные за покупку, Дайнеко так и не получила.

Артистка рассказала, что подруга на два месяца исчезла и перестала выходить на связь, и когда они теперь появится и появится ли вообще — остается неизвестным.

Теперь певица всерьез задумывается, как можно доверять людям, если даже многолетняя дружба не становится гарантией честности. По словам Дайнеко, от действий байера пострадали и другие клиенты, однако бывшая приятельница предпочла обидеться на предъявленные претензии и не спешит возвращать средства.

