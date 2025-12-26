Завод БАЗ в Санкт-Петербурге запустил серийное производство грузовиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

В Санкт-Петербурге, в промышленной зоне Шушары, запустили серийное производство тяжелых полноприводных грузовых автомобилей БАЗ. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

В новую модельную линейку входят шасси, самосвалы, надежные седельные тягачи, а также автомобили с бортовой платформой. Автомобили оснащены независимой пружинной подвеской, клиренсом в 400 миллиметров. Кроме того, они имеют колесную формулу 6×6, а также высокую геометрическую проходимость. Грузовики БАЗ предназначены для работы в удаленных регионах Севера и Сибири, на карьерах и при строительстве дорог.

В 2026 году завод планирует выпустить до 600 автомобилей БАЗ. Производственная мощность предприятия позволит нарастить объем производства до двух тысяч единиц в год. Кроме того, на заводе создано более 800 рабочих мест.

Уточняется, что автомобили БАЗ должны заместить тяжелую внедорожную технику европейских марок, ушедшую с российского рынка. Известно, что предсерийные образцы уже успешно прошли испытания в Поволжье, в Ленинградской области и на Урале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai, который прекратил работу на российском рынке в 2022 году, оформил в стране регистрацию трех товарных знаков, включая Genesis и Hyundai Matrix. Товарный знак Matrix зарегистрирован по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который распространяется на грузовые и легковые автомобили, фургоны и автобусы.

