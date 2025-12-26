Умер фронтмен рок-группы Popeda Пате Мустаярви

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В октябре 2025 года музыкант сообщил, что врачи обнаружили у него опухоль.

Финский рок-музыкант, лидер культовой группы Popeda Пате Мустаярви умер на 70-м году жизни. Об этом стало известно из публикации на официальной странице музыканта в социальных сетях.

«Мы, близкие, надеемся на мир посреди нашей глубокой скорби», — говорится в публикации.

По информации газеты Aamulehti, в октябре 2025 года Мустаярви сообщил, что врачи обнаружили у него опухоль, в связи с чем ему пришлось отменить ранее запланированные концерты. В 2026 году артист хотел отправиться в турне, посвященное его 70-летию.

Самым громким проектом Мустаярви за всю его профессиональную деятельность стала рок-группа Popeda, название которой связано с советской автомобильной маркой «Победа», но с намеренной ошибкой — через букву П.

В сентябре 2023 года Popeda, просуществовавшая 46 лет, провела свой последний концерт. Прощальное выступление в Тампере собрало 28 тысяч зрителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бразильский певец Кевин Коста погиб от удара током. Врачи пытались спасти молодого артиста, но их попытки оказались тщетными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.