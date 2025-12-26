Рябков: РФ и США приблизились к разрешению конфликта на Украине
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Сторонам необходимо сделать последний рывок.
Завершение конфликта на Украине, по оценке Москвы, вошло в решающую фазу и теперь напрямую зависит от готовности сторон к политическим решениям. Об этом 26 декабря сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Выступая в эфире федерального канала, дипломат отметил, что 25 декабря 2025 года может стать рубежом, когда стороны вплотную приблизились к возможному соглашению. При этом, по его словам, ключевым остается вопрос политической воли противоположной стороны и способности довести переговорный процесс до финального этапа.
В то же время Рябков заявил, что власти Украины и Европейский союз не демонстрируют заинтересованности в скорейшем урегулировании. Напротив, как утверждает дипломат, предпринимаются дополнительные шаги, направленные на срыв любых попыток достичь мирных договоренностей.
Он также подчеркнул, что искусственное привязывание переговоров к конкретным датам не способствует реальному прогрессу. По его мнению, вместо отсчета календарных сроков сторонам следует сосредоточиться на содержательной части конфликта и путях его разрешения.
Отдельно замглавы МИД отметил, что перспективы договоренностей по Украине исчезнут в случае отхода от подходов, выработанных на саммите в Анкоридже. Соблюдение этих договоренностей, подчеркнул он, остается для России принципиальным.
