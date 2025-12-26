Более 7,7 тысячи предпринимателей участвуют в городском проекте «Зима в Москве»

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Одними из центральных площадок для интеграций бизнеса являются столичные парки. Этой зимой в них появится керлинговая площадка, зона с лыжным прокатом, станция тепла и отели для птиц.

Столичные предприниматели все активнее заявляют о своем участии в городском проекте «Зима в Москве», используя его возможности для продвижения бренда и привлечения новых клиентов. В проекте уже задействовано более 7,7 тысячи организаций. Только этим летом в парках Москвы было реализовано более 38 партнерских проектов с российскими брендами и компаниями. Представители компаний поделились ожиданиями от нового сезона и рассказали об итогах участия в предыдущих.

«Зима в Москве» позволяет бизнесу стать равноправным партнером столицы и соавтором городских событий. Предприниматели организуют мероприятия на собственной площадке или в пространствах проекта. Кроме того, они могут создать брендированную зону и разместить свою продукцию в арт-павильонах. Стать партнером проекта можно на специальной странице «Время возможностей для бизнеса».

Так, одними из ключевых площадок для интеграций бизнеса, позволяющими партнерам выстраивать долгосрочное сотрудничество и реализовывать разные проекты для повышения узнаваемости и взаимодействия с аудиторией, являются парки Москвы. Только этим летом реализовано более 38 партнерских проектов с российскими брендами и компаниями.

Ярким примером стратегического сотрудничества является компания «Вкусвилл». В этом году в рамках «Лета в Москве» она стала партнером созданных парками Москвы пикниковых зон. Их можно было найти в парках «Музеон», 50-летия Октября и «Ходынское поле», а также в Измайловском. Посетители могли арендовать товары для пикников и купить продукты компании в составе корзин и отдельно. Для комфортного отдыха на свежем воздухе зоны были оборудованы уличными зонтами, пледами и цветочными кашпо.

А для домашних животных, которых приводили гости, предоставили поилки с водой. Кроме того, здесь можно было сдать крышки от бутылок и получить бонусы компании.

В зимнем сезоне сотрудничество продолжается: бренд стал партнером катков в Измайловском парке, «Сокольниках» и ландшафтном парке «Митино». В рамках интеграции работают зимние торговые точки, где посетители катка могут подкрепиться между сеансами, а также принять участие в событийной программе компании.

В зимнем сезоне девелоперская компания «ПИК» реализовала партнерский проект «ПИК “Зимние каникулы”» в парке «Серебряный бор». В рамках интеграции создана брендированная зона зимнего отдыха с лыжным прокатом, лаунж-пространством и площадками для активного и семейного досуга. Проект объединил спортивные, образовательные и творческие мероприятия, а также программы для детей. Особый акцент сделан на бесплатных тренировках «ПИК спорт», которые проводят профессиональные тренеры и мастера спорта.

В парке «Ходынское поле» компания Rostic’s реализовала партнерский проект в формате новогоднего квеста, превратив брендированную зону в полноценную часть прогулочного маршрута. Пространство объединило несколько функциональных объектов: точки питания, зону отдыха и площадки для фото. Они были встроены в парковую инфраструктуру.

Девелопер «22/11» стал партнером керлинговой площадки в парке «Фили». Инициатива была реализована в рамках проекта «Зима в Москве». В парке также появились костровая зона и диджейский домик. Проект дополнил зимнюю инфраструктуру «Филей» и стал частью городской программы сезонных развлечений.

На катке в Парке Горького появилась особая остановка — «Станция тепла» сервиса «Яндекс пэй». В рамках ее работы будут проходить мероприятия, а представители бренда будут кататься на катке, раздавать призы и подарки победителям. На площадке представлена зона с имитацией костра, на ней установлены инфракрасные обогреватели, а также уютные кресла, где каждый гость сможет согреться после катания на коньках.

Компания «Авиасейлс» реализовала в парке искусств «Музеон» социально-экологический проект «Отели для птиц», направленный на поддержку пернатых в зимний период. Здесь появились кормушки, выполненные в виде фасадов известных отелей. Инициатива способствует формированию бережного отношения к городской природе.

Также среди крупных партнеров этого сезона — «Роснефть», Альфа-банк, «Яндекс маркет».

«Москва погружается в настоящий зимний праздник. И фестиваль “Маркет маркета”, организованный “Яндекс маркетом”, стал частью новогодней сказки в столице. В одном из павильонов на Болотной набережной мы разместили множество интересных находок локальных московских брендов в таких категориях, как товары для дома, декор, одежда и многое другое. Проект поможет бизнесу расширить свою аудиторию, заявить о себе и, соответственно, увеличить объем продаж как на офлайн-площадке в центре Москвы, так и в приложении “Яндекс маркет”. А для покупателей “Маркет маркета” — это возможность поддержать местные бренды и приобрести уникальные товары, созданные в их регионе», — рассказал директор по маркетингу «Яндекс маркета» Андрей Довжик.

К проекту «Зима в Москве» также присоединились другие бренды. Среди них — магазины «Мосоптика», которые в течение зимних месяцев предлагают линзы для очков по цене всего один рубль при покупке оправы.

Основатель бренда Александр Багров отметил, что как предприниматель он заинтересован в участии в проекте. Это не только возможность увеличить объем продаж, но и шанс продемонстрировать свою надежность и компетентность. Недавно компания запустила франшизу, которую планирует активно развивать в следующем году. Предприниматель уверен, что благодаря участию в «Зиме в Москве» они смогут привлечь не только новых покупателей, но и новых деловых партнеров, что очень важно для дальнейшего роста и развития бренда.

Кроме того, в проекте «Зима в Москве» традиционно участвует компьютерная академия «Топ». По выходным в филиалах сети проходят бесплатные мастер-классы по созданию игр и компьютерных персонажей, в том числе на зимнюю и новогоднюю тематику.

По словам Анастасии Токаевой, директора одного из филиалов сети, они помогают превратить увлечение детей гаджетами в полезный навык. Программирование развивает логику и творчество, а также знакомит с современными профессиями. Бесплатные мастер-классы организации — это первый шаг к тому, чтобы хобби переросло в осознанный выбор будущего. Компания рада, что благодаря проекту «Зима в Москве» дети смогут открыть для себя новые возможности для развития.

В рамках прошедшего летнего сезона реализовано более 450 партнерских интеграций бизнеса в событийные проекты столицы. Компании проводили мероприятия и создавали собственные тематические площадки. Вместе с городом в проекте приняли участие 1,9 тысячи компаний — на 73 процента больше, чем в 2024 году. Общий объем инвестиций бизнеса в проект «Лето в Москве» составил 2,1 миллиарда рублей. Благодаря сотрудничеству программа получилась насыщенной и многогранной: в столице открылись десятки площадок, а афиша пополнилась различными событиями.