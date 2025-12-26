Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище 29 декабря

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

О времени пока не сообщается.

Народную артистку России Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник из окружения актрисы.

«Ее похоронят рядом с мужем на Новодевичьем кладбище. В понедельник», — сказал собеседник агентства.

Церемония прощания с Алентовой пройдет в Московском драматическом театре имени Пушкина, в котором актриса прослужила 60 лет.

Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким — его не стало 20 декабря.

Известно, что Алентову вынесли из театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию. Однако помочь ей не смогли: сердце артистки остановилось в 11 часов утра 25 декабря. Ей было 83 года. Источник 5-tv.ru в экстренных службах сообщал, что причиной смерти Алентовой стал оторвавшийся тромб.

