«Ужаснейший запах ацетона»: в Москве ребенок чуть не отравился лимонадом

В Москве ребенок чуть не отравился химией после глотка лимонада

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Роспотребнадзор начал проверку в связи с реализацией некачественного напитка.

В Москве ребенок чуть не отравился после того, как сделал глоток лимонада со вкусом алоэ вера. Напиток был куплен отцом мальчика в сетевом продуктовом магазине. Родитель пострадавшего ребенка, Денис Соболев, в беседе с 5-tv.ru рассказал подробности инцидента.

Когда ребенок начал пить лимонад, то почувствовал сильное жжение во рту. Соболев отметил, что жидкость в бутылке имела неприятный, специфический запах, похожий на запах ацетона.

«Он выплюнул все это сразу же на кровать <… > Я начал нюхать, и по запаху было похоже на вот прям такую техническую жидкость, ужаснейший запах», — говорит отец мальчика.

Соболев тут же отправился в магазин, чтобы выяснить, что не так с напитком. Когда он вместе с директором начал вскрывать остальные бутылки, то снова почувствовал жуткий запах.

«С ребенком все в порядке. Я контролировал его в течение суток и, соответственно, ночью там попил побольше воды <…> В целом с ребенком все хорошо», — заверил Соболев.

Отец мальчика также опубликовал в социальных сетях пост с предупреждением, на что в ответ получил комментарии о других случаях отравления этим напитком.

В пресс-службе магазина «Известиям» сообщили, что признаки порчи обнаружены в партии, выпущенной 11 августа. В настоящее время руководство магазина снимает с продажи всю продукцию этого поставщика. Продажа напитка будет заблокирована на кассах во всех магазинах сети.

Роспотребнадзор начал проверку в связи с реализацией некачественного напитка. В рамках проверки отобраны пробы продукции для лабораторного исследования. Более того, ведомство приняло незамедлительные меры по приостановлению продажи данной продукции в розничных точках при помощи системы маркировки «Честный знак».

