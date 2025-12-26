«Ужаснейший запах ацетона»: в Москве ребенок чуть не отравился лимонадом
В Москве ребенок чуть не отравился химией после глотка лимонада
Роспотребнадзор начал проверку в связи с реализацией некачественного напитка.
В Москве ребенок чуть не отравился после того, как сделал глоток лимонада со вкусом алоэ вера. Напиток был куплен отцом мальчика в сетевом продуктовом магазине. Родитель пострадавшего ребенка, Денис Соболев, в беседе с 5-tv.ru рассказал подробности инцидента.
Когда ребенок начал пить лимонад, то почувствовал сильное жжение во рту. Соболев отметил, что жидкость в бутылке имела неприятный, специфический запах, похожий на запах ацетона.
«Он выплюнул все это сразу же на кровать <… > Я начал нюхать, и по запаху было похоже на вот прям такую техническую жидкость, ужаснейший запах», — говорит отец мальчика.
Соболев тут же отправился в магазин, чтобы выяснить, что не так с напитком. Когда он вместе с директором начал вскрывать остальные бутылки, то снова почувствовал жуткий запах.
«С ребенком все в порядке. Я контролировал его в течение суток и, соответственно, ночью там попил побольше воды <…> В целом с ребенком все хорошо», — заверил Соболев.
Отец мальчика также опубликовал в социальных сетях пост с предупреждением, на что в ответ получил комментарии о других случаях отравления этим напитком.
В пресс-службе магазина «Известиям» сообщили, что признаки порчи обнаружены в партии, выпущенной 11 августа. В настоящее время руководство магазина снимает с продажи всю продукцию этого поставщика. Продажа напитка будет заблокирована на кассах во всех магазинах сети.
Роспотребнадзор начал проверку в связи с реализацией некачественного напитка. В рамках проверки отобраны пробы продукции для лабораторного исследования. Более того, ведомство приняло незамедлительные меры по приостановлению продажи данной продукции в розничных точках при помощи системы маркировки «Честный знак».
