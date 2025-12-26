В России представили обновленную 1000-рублевую банкноту

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Купюра посвящена Поволжью.

Обновленную 1000-рублевую банкноту представил Банк России. Ее дизайн определяли в ходе онлайн-голосования.

Итак, на лицевой стороне купюры — Никольская башня Нижегородского кремля. А на обороте собраны знаковые образы всего Поволжья. Это Саратовский автомост, один из самых длинных в Европе. А также Дворец земледельцев в Казани. Центральным элементом стал теплоход на подводных крыльях «Метеор» на фоне Волги.

А еще у обновленной банкноты усиленный защитный комплекс.

