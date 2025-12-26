Сняли без разрешения: московская семья нашла свое фото в новости о проститутках

Фото, видео: 5-tv.ru

Снимок с Рукавишниковыми увидели как минимум 15 миллионов человек.

Супружеская пара из Москвы внезапно для себя стала известна на всю страну, вот только эта слава оказалась настолько сомнительной, что супруги намерены судиться сразу с несколькими СМИ. Те без их разрешения опубликовали снимок пары под новостью с громким заголовком. Который, как уверены пострадавшие, просто уничтожает их репутацию. И увидели это миллионы. Все объяснит корреспондент «Известий» Александр Орлов.

После рядового похода в супермаркет Анастасия Рукавишникова вдруг стала знаменитостью. Только внезапная слава оказалась не такой приятной. Все из-за снимка, который сделал один из столичных фотографов. На нем супружеская пара стоит в алкогольном отделе, а глава семьи уже готовится поставить несколько бутылок спиртного в тележку. И все бы ничего, но изображение стало иллюстрацией статьи с заголовком, который выставляет их в дурном свете.

«О том, что употребление пива в больших количествах доводит женщин до проституции, а мужчины становятся геями*. Сначала был шок. Потом хотелось кричать на весь мир, и вообще, что происходит. Почему я?» — рассказала пострадавшая Анастасия Рукавишникова.

Обладателем фотографии оказалось одно из московских СМИ. Выяснилось, что этот кадр использовался в различных статьях минимум четыре раза, а последняя работа разлетелась не только по сайтам, но и по группам в соцсетях. По скромным подсчетам Анастасии, фотографию могли увидеть 15 миллионов человек. Когда семья потребовала удалить изображение из сетей, никто не отреагировал.

«Я начала писать каналу, который это использовал. Меня заблокировали. Канал закрыли. И все. Я поняла, что дальше писать всем уже не имеет смысла, будут делать то же самое. У меня есть требования: удалить публикацию, удалить эту фотографию. Принести извинения, материальный ущерб», — продолжила Анастасия.

С точки зрения закона, семейная пара возмутилась вполне обоснованно. Ведь они не давали согласия на фотографирование и тем более на размещение.

Фотографировать и распространять изображения из публичных мест не запрещено. Однако есть одно но: на снимке не должно быть никаких акцентов на объекте или человеке. В случае с Анастасией фотографировали конкретно ее с супругом.

Через какое-то время ресурс, который использовал изображение, молча удалил фотографию. Однако Анастасию такой расклад не устроил.

«Удаление данной фотографии не освобождает от ответственности средства массовой информации в связи с тем, что уже распространилась данная фотография, и она уже гуляет по разным новостным сеткам и интернету. Поэтому гражданин вправе запретить использовать свое изображение», — объяснил адвокат Тимур Матвеев.

Семья Рукавишниковых хочет решить дело до суда. Направили претензию изданию и запросили публичные извинения и моральную компенсацию — 250 тысяч рублей. Накануне с Анастасией связался якобы юрист портала, однако к соглашению стороны так и не пришли. Идти в суд Анастасия готова, но в этом случае сумма компенсации увеличится в разы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России