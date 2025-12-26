Фото, видео: www.globallookpress.com/Igor Jakubowski; 5-tv.ru

Потенциальные спонсоры — США и Евросоюз — то издевательски шутят, то заняты своими проблемами.

За океан собрался глава киевского режима Владимир Зеленский. Он заявил, что обсуждение мирного соглашения между Киевом и Вашингтоном якобы почти завершено, осталось уладить мелкие детали. И улаживать их он намерен лично с президентом США Дональдом Трампом.

Тем временем, в самой Украине снова всплыло имя близкого друга Зеленского Тимура Миндича. И не только имя, а он сам — живой и здоровый — прямиком с пляжей Израиля. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок все рассказал.

Главная украинская новость — Тимур Миндич нашелся! Жив, здоров и даже довольно упитан. Дает интервью на пляже в Тель-Авиве. О чем? Да ни о чем. Так, парой слов перекинулись.

Действительно, надо было просто позвонить. Тимур Миндич, назначенный на Украине главным злодеем-коррупционером, подозрительно свободно говорит перед камерой. И подозрительно вовремя. Как раз сегодня Зеленский засобирался в США.

«Сегодня мы почти час говорили с представителями президента Соединенных Штатов Америки, мы говорили со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, и это был действительно хороший разговор, много деталей», — заявил Владимир Зеленский.

Новое политическое украинское шоу запущено. Яркие вспышки, пафосные заявления. Зеленский обещает какие-то «хорошие детали» будущих соглашений. Тут же выходит расследование о его брате по воровству на оружии. Целое кино.

Почти полтора часа они ездят на поезде, ходят с сумкой, глядят в карту, рассматривают дома. Картинно снимают из автомобиля большим объективом. Даже переживают коварную атаку таинственных незнакомцев. От страха расследователи даже русский вспомнили.

Очень интересно. Но ничего не понятно. Параллельно на Украине начинают другой шоу-процесс. Страна идет на выборы. Ну как идет? Собирается. Должна заработать рабочая группа по подготовке предложений, но пока что заработали производители инфошума.

«Я думаю, что именно ЦИК и рабочая комиссия в парламенте должны все это просчитать. Потому что финансировать это должны не мы. Объективно, мы этого не потянем, поскольку у нас дефицитный бюджет. Вопрос — кто будет платить?» — задался вопросом экс-советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Любимое украинское «дай!». Теперь и политический аргумент. Дескать, хотим очень и президента выбрать, и референдум по важным вопросам провести. Решительные, но бедные.

«То, что Киев прибегает к всевозможным уловкам с тем, чтобы получить деньги от запада, — это однозначный факт. Это непрекращающаяся практика. Я не знаю, в какой степени заявления Подоляка отражают официальную точку зрения Киева, поэтому трудно говорить, кто здесь что должен финансировать», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дальше вопрос — у кого просить? Можно у США, но предыдущие визиты не приносили прибыли. Заканчивались то скандалом, то издевательскими шуточками Трампа.

Денег Штаты на выборы могут не дать. Второй вариант — Евросоюз, но сейчас он занят тем, что обижается на введенные американцами санкции против официальных лиц ЕС. Да и судьба денег на выборы от судьбы денег на войну вряд ли будет сильно отличаться.

«Судя по настрою команды Зеленского, эти деньги будут просто украдены. То есть, мы имеем дело с началом масштабного мошенничества», — отметил политолог Алексей Мухин.

И появление Миндича, судя по всему, и есть главный сигнал Зеленскому. Выборы — хорошо, но на них идти не нужно. А то главный коррупционный фигурант уже начал вспоминать о своих встречах с кем надо.

Из этого пляжного интервью отважные расследователи показали пока что только десять минут. Остальное обещали показать позже. Предварительно надо посмотреть на поведение основных фигурантов.

