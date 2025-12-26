Герои с большой буквы: погибших в Москве полицейских представят к орденам Мужества

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Молодые сотрудники 24 декабря обнаружили у служебного автомобиля подозрительного мужчину. В момент попытки его задержания сработало взрывное устройство.

В Москве и Подмосковье сегодня прощались с полицейскими, которые ценой собственных жизней предотвратили гибель других людей. Трагедия произошла в ночь на среду: 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов заметили подозрительного человека. А когда попытались задержать, прогремел взрыв.

В последний путь молодых лейтенантов провожали родные, друзья, коллеги — тысячи людей. Среди них был и корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

К зданию столичного УВД, где работали Илья Климанов и Максим Горбунов, тянется огромная очередь из коллег, которые приехали проститься с инспекторами. Так же многолюдно и возле церкви, где проходит отпевание. Сотрудники ДПС погибли на этой неделе во время службы.

Илья Климанов и Максим Горбунов пришли в московскую полицию с разницей в год и все это время были верны профессии. В тот день они во время дежурства заметили подозрительного мужчину и решили подойти к нему.

Перед ними оказался преступник, который хотел установить самодельное взрывное устройство под днище полицейской машины. Действовать инспекторам нужно было быстро, слаженно, фактически на опережение. Во время задержания преступника раздался взрыв. Оба инспектора погибли.

«Они, как настоящие мужики, достойные сотрудники, исполняли свой долг до конца. Он очень разный, наш долг. И люди относятся к нам очень по-разному. Кто-то злится, кто-то говорит плохие слова вслед. Но они приняли присягу и защищали всех без исключения», — отметил начальник ГУ МВД РФ по городу Москве Олег Баранов.

Благодаря действиям экипажа, никто из людей не пострадал. Инспекторы закрыли собой бомбу. Если бы не они, то неизвестно, где бы она сработала, и сколько человек могли бы пострадать или погибнуть. Героический поступок тех, кто сейчас обеспечивает на улицах правопорядок.

«Я думаю, что сотрудники московского главка и каждого подразделения бы сделали бы то же самое, потому что на самом деле очень сложно такие выполнять задачи, но это охрана общественной безопасности граждан. И это, действительно, профессионалы своего дела, сотрудники с большой буквы», — сказала старший специалист отделения морально-психологического 2-го спецполка полиции Алена Збрицкая.

Они и правда сотрудники с большой буквы и по-настоящему друзья. Считай, всю жизнь вместе. Ходили в один детский сад, потом в одну школу. Оба были в армии. Илья удостоился чести служить в отдельном комендантском Преображенском полку Вооруженных сил. А потом служили в одном экипаже.

«Ребята были очень хорошие, очень воспитанные, из хороших семей. Илья шел на медаль, на последнем экзамене немножко недотянул — отличный аттестат. Они из тех, кто не будет стоять у монитора и ждать, пока это сделают другие. Это те ребята, которые сами пойдут вперед и сделают», — поделилась директор Михневской средней школы города Ступино Светлана Филимонова.

И в свободное время они не сидели на месте. Оба занимались в местном физкультурно-оздоровительном комплексе. Илья был игроком футбольного клуба в Подмосковье, Максим занимался самбо.

«Илья — он пришел с детства, он с семи лет. Он в 2008 году появился уже в этом ФОКе в качестве юного футболиста. И с первых же дней он стал проявлять свои боевые качества», — рассказал главный тренер футбольного клуба «Сокол» Валерий Тарасов.

Их имена навсегда будут вписаны в историю. Их фотографии будут в Музее славы, а на здании школы, где они учились, появится мемориальная доска. Инспекторов представят к орденам Мужества за героический подвиг. К месту их гибели люди сейчас несут цветы.

