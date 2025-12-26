Путин: производство бронетанкового вооружения в России увеличилось в 2,2 раза

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Результат был достигнут благодаря работе предприятий оборонно-промышленного комплекса.

С 2022 года производство бронетанкового вооружения в России увеличилось в 2,2 раза. Об этом в ходе совещания по госпрограмме вооружения на 2027-2036 годы сообщил президент России Владимир Путин.

«По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции, изделий в 2025 году увеличилось кратно. <…> Бронетанковое вооружение — увеличилось в 2,2 раза производство», — отметил российский лидер.

Кроме того, президент добавил, что производство легкобронированной техники (БМП и БТР) увеличилось в 3,7 раза, военной авиационной техники — в 4,6 раза, автомобильной — в 5,7 раза, а ракетно-артиллерийского вооружения — в 9,6 раза. Также в 12,5 раз выросло производство средств связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), почти в 18 раз увеличилось производство средств индивидуальной бронезащиты, а средств поражения и боеприпасов — более чем в 22 раза.

По словам Путина, такой результат был достигнут благодаря работе предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и стабильной ситуации в экономике.

«Вот это все результаты работы предприятий оборонно-промышленного комплекса. И вообще всей экономики, конечно. Без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно. Это результат общей работы», — подчеркнул глава государства.

