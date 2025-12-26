В ДНР обезвредили открывшего огонь в супермаркете мужчину
Полицейские действовали оперативно.
В Донецкой Народной Республики (ДНР) правоохранители обезвредили мужчину, который устроил беспорядочную стрельбу в супермаркете Донецка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону в своем Telegram-канале.
«Сотрудники МВД по ДНР оперативно обезвредили вооруженного мужчину, устроившего беспорядочную стрельбу в одном из супермаркетов Петровского района столицы Республики», — указано в ведомстве.
Все произошло вечером 25 декабря. Мужчина стрелял из автомата АК-47, оружие было изъято. Никто из гражданских не пострадал. По факту нападения на супермаркет возбуждено уголовное дело. Глава ДНР Денис Пушилин представил отличившихся сотрудников правоохранительных органов к государственной награде — медали «За храбрость».
