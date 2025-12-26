В Кремле сообщили о новых контактах России и США после переговоров в Майами

Песков: по итогам визита Дмитриева в Майами между РФ и США состоялись контакты

Со стороны РФ в нем участвовал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По итогам переговоров в Майами, по поручению президента РФ Владимира Путина, между Москвой и Вашингтоном состоялись контакты. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«По поручению президента Путина состоялся контакт с администрацией России и США. Условлено продолжить диалог», — рассказал Песков.

По его словам, в Кремле проанализировали документы, которые с переговоров в Майами привез спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. При этом Песков не уточнил, какие именно документы Дмитриев привез из США, заявив, что распространение этой информации может негативно сказаться на ходе переговоров.

Песков добавил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном прошли в формате телефонного разговора.

