«Развитие затормозилось»: Валерия рассказала о потере ребенка в 47 лет
Певица Валерия забеременела в 47 лет и потеряла ребенка
Фото: legion-media/Софья Сандурская/ТАСС
Народная артистка РФ пыталась сохранить свое положение в тайне.
Народная артистка России Валерия потеряла ребенка в 47 лет. Об этом певица рассказала в интервью телеведущей Яне Чуриковой.
Десять лет назад Валерия забеременела от своего супруга, музыкального продюсера Иосифа Пригожина, однако певице не удалось сохранить ребенка. По словам артистки, они с супругом даже придумали имя будущему малышу.
«Я не знала, что я беременна. Я заболела жутко, я принимала какие-то чудовищные антибиотики какими-то лошадиными дозами. И мне не удалось сохранить (ребенка — Прим. ред.) <…> Был месяц плоду, когда мы поняли, что развитие затормозилось», — разоткровенничалась артистка.
Валерия призналась, что пыталась сохранить свое положение в тайне и даже не рассказывала об этом детям. В больницу она приходила через черный ход и наблюдалась под чужой фамилией. При этом недобросовестные работники медучреждения слили в сеть информацию о положении певицы.
