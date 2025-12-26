«Настоящие мужчины»: коллеги погибших полицейских назвали их поступок подвигом

Коллеги погибших при взрыве в Москве полицейских назвали их поступок подвигом

Молодые сотрудники 24 декабря обнаружили у служебного автомобиля подозрительного мужчину. В момент попытки его задержания сработало взрывное устройство.

Сотрудники правоохранительных органов, пришедшие проститься с погибшими при взрыве на юге Москвы полицейскими — 24-летним Ильей Климановым и 25-летним Максимом Горбуновым, — рассказали в беседе с 5-tv.ru, что гордятся своими коллегами.

Поступок лейтенантов — настоящий подвиг, ведь они пожертвовали собой ради защиты других граждан, заявила капитан полиции Алена Збрицкая.

«Сотрудники каждого подразделения сделали бы то же самое. На самом деле очень сложно выполнять такие задачи по охране общественной безопасности. Это действительно профессионалы своего дела», — рассказала она.

Прапорщик полиции Евгений Киренков, в свою очередь, пособолезновал родственникам и знакомым лейтенантов.

«Когда уходят такие люди, не лишним будет сказать, что у них было чему учиться. Уходят настоящие мужчины, преданные своему делу», — говорится в прощальной речи во время церемонии.

Трагедия произошла в ночь на 24 декабря рядом со зданием районного отдела полиции. Климанов и Горбунов обратили внимание на подозрительного мужчину, находившегося возле служебной машины. Когда они подошли к нему для проверки документов, произошел взрыв.

Кто знает, куда бы в итоге было заложено взрывное устройство и к каким бы жертвам все это могло привести. Климанов и Горбунов не дали злоумышленнику осуществить планы, пожертвовав собой.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.

Инцидент произошел недалеко от места другого резонансного преступления — убийства начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Его автомобиль был подорван утром 22 декабря во дворе дома на Ясеневой улице.

