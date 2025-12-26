Круглая сумма: сколько россияне планируют потратить на празднование Нового года
ВЦИОМ: россияне готовы потратить почти 60 тысяч рублей на празднование Нового года
Основная статья расходов — подарки.
Почти 60 тысяч рублей планируют потратить россияне, чтобы отметить Новый год. Из них почти 13 тысяч уйдут на новогодний стол, это следует из опросов.
Ну, а основной статьей расходов станут подарки — в среднем это около 22 тысяч. Примерно столько же израсходуют на развлечения — походы в театры и рестораны, новогодние елки для детей, а также поездки.
Работать в предстоящие праздники собираются 20% россиян. Почти столько же намерены кататься на коньках, лыжах и санках. Остальные будут ходить в гости, в музеи, театры и кино.
Ранее 5-tv.ru писал, что путешествия в экзотические страны в период новогодних праздников могут негативно сказаться на самочувствии из-за резкой смены климата и часовых поясов.
Популярные у россиян экзотические направления расположены в совершенно ином от России климатическом поясе, где в данный момент фактически лето. Такая резкая перестройка становится серьезным испытанием для организма туриста.
