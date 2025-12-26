Есть определенный план: как ВС РФ расширяют зону контроля под Купянском

Фото, видео: 5-tv.ru

Наши бойцы рассказали о борьбе с беспилотниками.

Сложнейшую операцию удалось провести нашим военным на купянском направлении. Там под роем дронов противника эвакуировали раненого, которого смогли спасти благодаря уникальной тактике. Как это было — увидел корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Группа эвакуации забирает из опасной зоны бойца, который подровался на мине. Ранение легкое, но опасностей вокруг еще немало. Враг замечает движение и начинает обстрел из гаубиц. Наш военный слышит свист снаряда издалека.

Внедорожник, как комета, срывается с места и улетает вдаль. Чтобы он доехал, повсеместно выставлены посты воздушного наблюдения. Охотники за дронами день и ночь сбивают беспилотники.

В барражирующие боеприпасы не только стреляют из автоматов и ружей, но и стараются оборвать тянущийся за ними хвост из стекловолокна. Этой паутиной сейчас укутаны все леса и постройки на направлениях группировки войск «Запад». Ее режут и кромсают всеми возможными способами.

«У меня и „кошка“ есть, вон там лежит, в плане, не живая. Для оптоволокна. Когда оно летит, зацепить леску, закинуть с веревкой. Подтянуть к себе и также перекусить», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Ленинград».

За время этой съемки дроны несколько раз пытались зайти на группу бойцов 121 мотострелкового полка. В какой-то момент ситуация стала напоминать азартную охоту на уток, с той только разницей, что на обычной охоте утка не может нанести вред человеку. Здесь же промах означает крупные неприятности. Иногда птицу приходится брать хитростью.

Все бойцы, с которыми мы разговаривали, сообщили нам, что на случай столкновения с дроном уже есть определенный план: где прятаться, куда бежать, как маневрировать. Любое укрытие может быть использовано для того, чтобы спасти себе жизнь.

В лесу прячутся под деревьями, их ветви мешают полету дрона. Беспилотник можно просто запутать между ними, и он упадет сам. Возле каждого поста имеется свалка сбитых FPV. В точности, как коллекция трофеев на охоте.

