🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 12 января, это день, когда особенно важно очистить восприятие от внешних шумов.

♈️Овны

Овнам пора обрести свой собственный ориентир. Хватит тратить свою энергию на чужие цели и желания, иначе останетесь несчастными.

Космический совет: сойдите с накатанной тропы.

♉ Тельцы

Тельцам полезно будет задуматься о безопасности. Поймите, что заставляет вас верить в свои силы и перестаньте без устали готовить запасные аэродромы.

Космический совет: спаситесь от страха.

♊ Близнецы



Близнецам необходимо вырваться из хаоса и хора чужих голосов. Сегодня только ваши желания и слова принесут плоды.

Космический совет: примерьте эгоизм.

♋ Раки

Ракам нельзя впускать в себя чужие чувства. Ваша боль укажет верную дорогу и позволит прийти к гармонии.

Космический совет: поверьте собственной вселенной.

♌ Львы

Львам стоит закончить гонку за общественным одобрением. Не будьте куклой в чужих руках и сияйте для себя, так вы найдете верных последователей.

Космический совет: станьте солнцем.

♍ Девы

Девам пора найти баланс между эгоизмом и самоотречением. Сегодня вам придется идти на компромисс.

Космический совет: хитрость тоже оружие звезд.

♎ Весы

Весам нужно установить прочные границы. Ваш компас и идеалы с легкостью собьются, если к ним прикоснется кто-то другой. Не допустите этого!

Космический совет: отриньте сладость соблазна.

♏ Скорпионы

Скорпионам пора перестать бежать от внутренней боли. Признайте свои отвергнутые чувства и забытые мечты — поделитесь переживаниями с близкими.

Космический совет: не страшитесь теней.

♐ Стрельцы

Стрельцы, сопротивляйтесь соблазнам. Сегодня жажда свободы может отвлечь вас от самых важных дел и задач.

Космический совет: вы сами создаете мир.

♑ Козероги

Козерогам стоит провести ревизию собственных ценностей. Возможно, что долг, которому вы следуете, навязан кем-то другим.

Космический совет: прислушайтесь к истине.

♒ Водолеи

Водолеям нельзя убегать от реальности. Сегодня вам нужно проявить мужество и встретиться с ответственностью лицом к лицу.

Космический совет: исправьте недочеты судьбы.

♓ Рыбы

Рыбам необходимо прислушаться к внутреннему голосу. Он может быть тихим, но, если вы обратите на него внимание, больше не собьетесь с пути.

Космический совет: слушайте заветы звезд.