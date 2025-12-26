Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские войска освободили Косовцево в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Всего за неделю ВС РФ освободили восемь населенных пунктов.

В ведомстве добавили, что армия России такжен нанесла массированный и шесть групповых ударов по объектам Украины в ответ на террористические атаки по объектам РФ.

Всего за неделю российские средства ПВО сбили семь ракет Storm Shadow, 21 управляемую авиабомбу и 1 350 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

