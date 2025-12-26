Повышение МРОТ: что необходимо знать россиянам на 1 января 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Минимальный размер оплаты труда будет равен 27 093 рублям.

Значение минимального размера оплаты труда (МРОТ) важно для всех участников трудовых отношений. Об том, как влияет на жизнь россиян этот показатель, пишет информационное агентство URA.RU.

«Минимальный размер оплаты труда — это государственная гарантия, защищающая работников от несправедливо низкого дохода», — говорится в материале.

Он устанавливается федеральным законом и распространяется на всей территории страны. То есть работодатель не имеет право выплачивать сумму ниже установленной государством за полноценно отработанную норму часов.

С 1 января 2026 года она будет равна 27093 рублям. Однако в некоторых регионах МРОТ может быть выше указанной нормы. Он устанавливается властями региона и умножается на районный коэффициент. Это актуально для регионов с тяжелыми климатическими условиями.

Работодателем МРОТ помогает скорректировать расходы на зарплату и составлять план финансовых трат. Кроме того, данное значение важно для формирования государственного бюджета и помогает рассчитать затраты на выполнение социальных обязательств.

В МРОТ могут входить оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты, а вот северные надбавки и районные коэффициенты начисляются сверх назначенной федеральной нормы.

От МРОТ вычисляются также пособия по нетрудоспособности (больничные), беременности, родам и выплачиваемы работодателем страховые взносы.

Стоит учитывать, что если сотрудник отрабатывает не полную ставку, уходит в отпуск или больничный, то полагающиеся ему выплаты могут быть пропорционально ниже МРОТ.

