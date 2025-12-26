«Рафинированная и женственная»: Лисовец поделился воспоминаниями о Фриске

Фото: legion-media/Persona Stars/024

Стилист рассказал, как относился к стилю певицы.

Российская певица, экс-солистка группы «Блестящие» Жанна Фриске много советовалась со стилистом Владом Лисовцом по личным и рабочим моментам. Об этом знаменитый дизайнер рассказал в интервью фигуристке Евгении Медведевой.

При этом, по словам Лисовца, индивидуальный стиль звезды был ему не близок.

«Рафинированная, красивая, женственные платья, очень много открытого. И я понимал, что это очень хорошо продается», — вспоминал столичный законодатель мод.

В 2023 году Лисовец поделился в Telegram-канале теплыми воспоминаниями о многолетней дружбе с Жанной Фриске — они были знакомы с 1990-х годов. Он рассказывал, что исполнительница обожала коктейль «Личи Мартини» и белое сухое вино, а также предпочитала включать в свой гастрольный рацион фрукты. Позже стилист показал архивные снимки артистки в ее день рождения.

Звезда эстрады скончалась на 41-м году жизни в 2015 году после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга.

