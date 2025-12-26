В Иркутской области двухлетний мальчик поджег матрас зажигалкой и погиб

Фото: 5-tv.ru

В городе Тулун Иркутской области произошел пожар в двухэтажном доме, в результате которого погиб двухлетний мальчик. Еще трое детей получили травмы. Об этом 26 декабря сообщили в региональном управлении МЧС.

В прихожей на диване нашли тело двухлетнего ребенка. Его братьев восьми и пяти лет, а также двухлетнюю двоюродную сестру госпитализировали с отравлением угарным газом, отметили в ведомстве.

Старший мальчик объяснил спасателям, что родители отсутствовали дома. Его двухлетний брат нашел зажигалку и поджег ею матрас. Огонь распространился мгновенно. Ребенок спрятался и не смог выбраться вместе с остальными.

Пожар ликвидировали восемь человек и две единицы техники. Площадь возгорания достигла 65 квадратных метров. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело. Речь идет о преступлении по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), указано в сообщении следственного комитета.

Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга на Октябрьской набережной вспыхнул пожар в двухэтажном здании, из окон которого прыгали люди. Об этом сообщил телеканал «78».

Согласно данным МЧС, сигнал о возгорании поступил 25 декабря в 16:08 по московскому времени. На втором этаже в одной из коммунальных квартир огонь охватил комнату площадью 20 квадратных метров.

