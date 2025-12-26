В Иркутске женщина пыталась взыскать с пасынка 500 млн рублей и получила срок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Бизнес-леди выдал почерк.

В Иркутске вынесли приговор женщине, пытавшейся украсть 500 миллионов рублей. Об этом Lenta.ru рассказала старший помощник прокурора Иркутской области Евгения Алферова.

Суд установил, что с 2012 по 2015 год обвиняемая успешно вела бизнес в городе. Она подделала расписку якобы от имени пасынка на сумму свыше 200 миллионов рублей с трехлетним сроком под 10% годовых. Затем подала иск о взыскании более 500 миллионов рублей с учетом процентов. Суд отказал в иске после почерковедческой экспертизы, выявившей фальсификацию.

Кроме того, она вместе с гендиректором фирмы, созданной специально для этой деятельности, подала в налоговую декларацию на возмещение НДС более чем на 5,5 миллиона рублей. Проверка вскрыла мошенническую схему, и в компенсации отказали.

Обе женщины признаны виновными по статьям 30 и 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). На суде они полностью признали вину. Основную фигурантку приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей, соучастницу — к четырем годам условно и штрафу в 300 тысяч рублей.

