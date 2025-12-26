В Китае построили самый длинный скоростной дорожный тоннель в мире
Фото: www.globallookpress.com/Hu Huhu
Теперь пересечь участок горной местности можно за 20 минут — раньше на это уходило несколько часов.
Китайские власти запустили на северо-западе страны автомобильный тоннель «Тяньшань Шэнли», протяженностью свыше 22 километров. Об этом сообщает агентство Xinhua.
По данным китайской стороны, объект стал самым длинным скоростным дорожным тоннелем в мире. Расположенный в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, он сокращает время пересечения горной местности с нескольких часов до 20 минут.
Тоннель входит в скоростную автомагистраль G0711 Урумчи — Юйли, открытую в тот же день. Эта важная транспортная магистраль длиной более 324 километров связывает городские агломерации севера и юга Синьцзяна. Строительство заняло пять лет, а общие вложения составили 46,7 миллиарда юаней (6,63 миллиарда долларов по курсу ЦБ Китая).
Максимальная глубина тоннеля достигает 1,1 километра. Он проходит через 16 разломных зон в сейсмоопасном регионе с суровыми погодными условиями.
