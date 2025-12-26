Новые миры: темпы обнаружения неизвестных форм жизни на Земле достигли максимума

Фото: www.globallookpress.com/Clément Carbillet

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Этот факт опровергает идеи об истощении количества неизученных существ на планете.

Ученые отмечают небывалое ускорение темпов обнаружения ранее неизвестных форм жизни на Земле. Специалисты из Университета Аризоны опубликовали данные, свидетельствующие о том, что ежегодно описывается свыше 16 тысяч новых видов организмов, и этот процесс продолжает набирать обороты. Результаты работы исследователей приводит New York Post.

Традиция, заложенная Карлом Линнеем три века назад, сейчас переживает пик активности, что опровергает идеи об истощении запасов неизученных существ на планете.

Тщательный разбор истории классификации около двух миллионов видов выявил яркую динамику. С 2015 по 2020 год ежегодно регистрировали более десяти тысяч новых животных, примерно две с половиной тысячи растений и около двух тысяч грибов.

Примечательно, что темпы выявления новых форм жизни существенно превышают скорость их вымирания, оцениваемую примерно в десять видов в год. Среди открытий встречаются не только микроскопические организмы, но и сотни позвоночных, насекомых и растений.

Продолжая текущие тренды, исследователи оценили истинные масштабы биоразнообразия Земли. Их расчеты впечатляют: реальное число видов рыб может составлять сто пятнадцать тысяч вместо зафиксированных сорока двух тысяч, амфибий — сорок одна тысяча против девяти тысяч описанных, а растений — более полумиллиона. Насекомых, по мнению экспертов, насчитывается около шести миллионов при уже известном миллионе, а некоторые оценки поднимаются до 20 миллионов.

Современные методы исследований радикально меняют подход к науке. Если ранее виды определяли в основном по морфологии, то теперь молекулярные анализы выявляют криптические формы, генетически отличные, но внешне неотличимые. Это особенно важно для бактерий и грибов. Такие открытия несут практическую пользу: вид нельзя охранять без формального описания. Кроме того, природа поставляет вещества для медицины, включая средства для похудения на базе гормонов ящериц и компоненты из ядов змей с пауками против боли и рака.

По подсчетам авторов, 15% всех известных видов открыли лишь за последние два десятилетия, что иллюстрирует молниеносный прогресс. В планах ученых — выявить регионы с наибольшей плотностью неизвестного биоразнообразия и изучить эволюцию состава специалистов по систематике. Каждая находка углубляет понимание грандиозного разнообразия жизни на планете.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.