Умер экс-замминистра обороны генерал Юрий Садовенко

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ему было 56 лет.

Бывший замглавы минобороны генерал-полковник Юрий Садовенко умер в Москве в возрасте 56 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в окружении военнослужащего.

Сообщается, что Садовенко скончался из-за сердечного заболевания.

Экс-замминистра родился 11 сентября 1969 года на Украине. Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

С 2002 по 2007 год Садовенко был помощником главы МЧС России Сергея Шойгу, а затем стал руководителем аппарата министра. Он принимал участие во многих спасательных и гуманитарных операциях как в РФ, так и за рубежом.

На должности замминистра обороны Садовенко проработал более 11 лет, пока 20 мая 2024 года Президент России Владимир Путин не освободил его от обязанностей. На его место был назначен аудитор Счетной палаты Олег Савельев, бывший заместитель министра экономического развития РФ и министр по делам Крыма. Несколькими днями ранее глава государства также назначил Андрея Белоусова на должность главы Минобороны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.