Врачи в Ленинградской области вернули зрение солисту Мариинки

Специалисты выполнили уникальную и сложную операцию на радужке и хрусталике.

Врачи клиники «Белоостров» в Ленинградской области совершили, казалось бы, невозможное: вернули зрение пациенту, который потерял всякую надежду на исцеление. Уникальная операция, в мире таких единицы, была проведена солисту оркестра Мариинского театра. Он получил травму глаз из-за неадекватной преступной выходки. О возвращении к свету, карьере и нормальной жизни — корреспондент «Известий» Анастасия Репикова.

Предоперационный осмотр. У солиста оркестра Мариинского театра Николая Мохова один глаз не видит совсем, что полностью снижает качество жизни и не позволяет полноценно работать.

Впереди — операция, каких в мире делаются единицы. Для музыканта это означает возвращение и к нормальной жизни, когда видишь все вокруг, и на большую сцену.

«Надеюсь на чудо, надеюсь на профессионализм», — сказал солист оркестра Мариинского театра Николай Мохов.

Работа в оркестре, сольные выступления, мастер-классы — Петербург музыкальный Николая Мохова знает очень хорошо. В сентябре прошлого года карьера разбилась вдребезги в буквальном смысле — в баре незнакомка ни с того ни с сего ударила его по лицу и повредила очки. Осколки стекла впились в глаз, а радужка и хрусталик были полностью утрачены.

«В течение сезона я был, в общем-то, отключен от театральной жизни, от концертов. В связи с тем, что большие софиты, яркие лампы, через какое-то время я перестал видеть вообще дирижера», — поделился Николай Мохов.

Лечение таких травм под силу только самым опытным врачам-хирургам, а для операций необходимо сложнейшее медицинское оборудование. Поэтому после оказания первой помощи и консультаций Николая срочно отправили в клинику «Белоостров» в Ленинградской области, которая специализируется на высокотехнологичной медицинской помощи.

«Даже для хирургов-офтальмологов, практикующих и десятки лет, с такими операциями мы иногда сталкиваемся один-два раза за всю карьеру. Хирургия представляет из себя, во-первых, имплантацию так называемого иридохрусталикового комплекса, от латинского iris — радужка и, понятно, хрусталик. И, в общем-то, два таких сложнейших этапа, которые каждый сам по себе уникален, будут в одном месте и в одно время реализованы», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением клиники «Белоостров» Алексей Анисимов.

Последние приготовления. Впереди — напряженные и ответственные два часа.

Хирургам предстоит ювелирная работа. За одну операцию пациенту заменят практически всю переднюю часть глаза.

Пока шла операция, Николаю шли видеосообщения от учеников и коллег по цеху. Что роднит музыканта-виртуоза и его лечащих врачей? И те, и другие занимаются настоящим искусством, пусть и в разных сферах.

«Помощь высокого уровня на данный момент абсолютно доступна как жителям Ленинградской области, так и жителям Санкт-Петербурга. Это наше настоящее достижение, и мы этим по праву гордимся. Мы на полном серьезе можем говорить, что мы делаем такие вещи, которые доступны не всем, но мы делаем их доступными для наших жителей», — рассказал главный врач клиники высоких технологий «Белоостров» Игорь Иванов.

Вернуться на сцену Николай планирует уже в следующем году. Операция прошла успешно, и через месяц к музыканту вернется предметное зрение.

«Да, ожидания есть, конечно, чтобы я вернулся в строй, потому что я буду продолжать дальше работать, я есть и буду действующим солистом», — поделился Мохов.

