Ученые в США накачивали собак наркотиками и приучали хорьков к запойному пьянству

Всего на это ушло более 5,2 миллиона долларов.

Сенатор-республиканец от Кентукки Рэнд Пол в своем ежегодном отчете о нецелевых тратах федерального бюджета указал, что власти США расходовали деньги налогоплательщиков на опыты с введением кокаина собакам и приучением хорьков к запойному пьянству.

В частности, Министерство по делам ветеранов выделило свыше 1 079 360 долларов на исследования по обучению хорьков потреблению алкоголя. Кроме того, Национальный институт здравоохранения на протяжении нескольких лет израсходовал более 5,2 миллиона долларов, вводя наркотики щенкам биглей. Доклад также упоминает траты в 14 миллионов долларов на эксперименты с обезьянами, которых заставляли играть в видеоигры.

Ранее в Британии полицейские во время обыска в частном доме нашли 26 собак, содержавшихся в клетках, и мертвую собаку в морозилке. Об этом пишет Mirror.

Обнаружили также иные нарушения, связанные с жестоким обращением с животными. Нескольких собак изъяли немедленно по гуманитарным причинам.

Владельцу животных предъявили обвинение. Он предстал перед магистратским судом в Блэкберне, полностью признал вину и должен явиться в феврале следующего года для оглашения приговора. Райт уже лишался права владеть собаками на десять лет, это не первое его нарушение в отношении животных.

