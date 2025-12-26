Человеческий суп: уборщик мест преступлений рассказал о самом ужасном эпизоде

Reddit: человек умер от инсульта в ванной и превратился в подобие супа

Однажды ему пришлось работать три недели подряд.

Уборщик мест преступлений поделился на Reddit самыми шокирующими случаями из своей практики.

Он описал инцидент с человеком, перенесшим инсульт в горячей ванне. Тело пробыло там несколько дней до обнаружения, постепенно превратившись в подобие человеческого супа. Команде пришлось использовать сети, чтобы выловить сваренное мясо и волосы.

Еще один случай произошел в комнате младенца, которого старший брат из-за плача бросил на пол и растоптал. Во время уборки сотрудник увидел детские игрушки, расплакался и попросил следователей рассказать детали трагедии.

Самая затяжная работа длилась три недели. Кровь жертвы просочилась сквозь перекрытия в квартиру соседей снизу. Из-за этого пришлось полностью демонтировать пол наверху и тщательно зачищать помещение внизу.

