Силы ПВО России сбили 77 украинских беспилотников за ночь

Больше всего БПЛА поразили над Волгоградской областью.

Дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в ночь с 25 на 26 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Больше всего дронов сбили над Волгоградской областью — там поразили 34 аппарата. Еще 23 БПЛА ликвидировали над территорией Ростовской области. Кроме того, по пять беспилотников обезвредили над территорией Калужской области и Республики Крым, по три — над акваторией Черного моря и над московским регионом, причем один из БПЛА летел прямо на столицу.

Также два дрона ликвидировали над территорией Белгородской области и по одному — над Воронежской областью и Азовским морем.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО России сбили 141 украинский беспилотник в ночь с 24 на 25 декабря.

РФ регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции, о проведении которой глава государства Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Противник наносит удары беспилотниками и ракетным вооружением.

