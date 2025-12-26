«Барин»: Эпштейн хранил дома головной убор с надписью на русском языке

Фото: www.globallookpress.com

В гардеробе финансиста также были обнаружены лапти и валенки.

Известный скандальный финансист Джеффри Эпштейн держал в шкафу своего нью-йоркского дома головной убор с русской надписью «Барин», шапку в виде короны, а также лапти и валенки. На это указывают опубликованные министерством юстиции США фотографии, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

На снимках, предположительно сделанных в таунхаусе Эпштейна в престижном районе Нью-Йорка, видно, что в шкафу хранилась одежда и обувь из разных культур и стран. На одной из фотографией запечатлены несколько пар плетеной обуви, похожей на лапти. Рядом лежали валенки с черной подошвой и узором из красных ромбов. На полу также находилась другая обувь, в том числе восточные кожаные тапки.

В том же шкафу на вешалках висели несколько вещей, включая длинные черные одеяния, напоминающие халаты или традиционную восточную одежду. На верхней полке разместились два головных убора: игрушечная корона и фуражка из светлой ткани с надписью «Барин» на русском языке.

Министерство юстиции США обнародовало фото в соответствии с законом по делу Эпштейна, принятым конгрессом и подписанным президентом Дональдом Трампом.

В 2019 году Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации и сговоре с целью этого преступления, ему грозило свыше 40 лет тюрьмы. По данным прокуратуры, с 2002 по 2005 год он вступал в половые контакты с десятками несовершеннолетних девушек в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он платил им наличными, а некоторым поручал вербовать новых жертв. Возраст отдельных пострадавших не превышал 14 лет.

В начале июля 2019 года манхэттенский суд Нью-Йорка оставил Эпштейна под стражей без права залога. В конце июля его нашли в камере в полубессознательном состоянии, после чего он умер. Расследование подтвердило самоубийство.

Интерес к делу вспыхнул заново, когда администрация Трампа не рассекретила обещанные файлы. Критику усилило заявление ФБР и Минюста о том, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, несмотря на слова генпрокурора Пэм Бонди об обратном.

