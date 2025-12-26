Новый поворот в деле: поиски семьи Усольцевых будут возобновлены

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

На горе Буратинка остался необследованный участок.

Весной волонтеры возобновят поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых. На горе Буратинка остался необследованный участок, сообщил РИА Новости глава «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

Сергеев пояснил, что на горе сохранился курумник площадью 1,6 на 2,5 километра, который нужно полностью проверить именно без снежного покрова. Это станет главной задачей.

По его словам, после таяния снега перепроверят и лесистую зону внизу. Он отметил, что во время предыдущих работ в некоторых местах снег доставал до колена, поэтому лесную местность придется осматривать заново. Сергеев подчеркнул, что будет сделано все возможное, чтобы завершить поиск и поставить точку в этой истории.

Семья Усольцевых исчезла недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило о пропаже двух взрослых и пятилетней девочки во время похода по маршруту к горе Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком и рюкзаками направлялись в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов Следственный комитет РФ по региону возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Сейчас с учетом собранных доказательств приоритетной остается версия несчастного случая.

Активная фаза поисков завершилась 12 октября и перешла в режим точечных мероприятий, которыми занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В краевом отделении «Лиза Алерт» розыски Усольцевых назвали наиболее масштабными и сложными в истории региона.

