Родившей от 16-летнего подростка учительнице пожизненно запретили преподавать

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Шесть с половиной лет тюрьмы — не единственное последствие.

В Великобритании учительница, соблазнившая двух школьников и родившая ребенка от одного из них, получила пожизненный запрет на педагогическую деятельность. Об этом сообщает The Independent.

Ребекку Джойнс — 31-летнюю учительницу из города Солфорд — обвинили в сексуальных отношениях с 15-летним учеником в 2022 году. Она внесла залог и вышла на свободу до судебного разбирательства. После этого она вступила в связь с 16-летним подростком, неоднократно имела с ним половые контакты, забеременела и родила ребенка. Джойнс отрицала роман с первым мальчиком и настаивала, что со вторым начала интимные отношения только после его окончания школы и ее увольнения.

Однако в июле 2024 года ее приговорили к шести с половиной годам тюремного заключения. В декабре стартовали онлайн-заседания Агентства по регулированию деятельности учителей с целью лишить бывшую педагогическую права на преподавание. Джойнс проигнорировала процесс, поэтому решение вынесли без ее участия. Агентство навсегда запретило ей работать в школах, колледжах, детских домах и других учреждениях Англии, где учатся дети и подростки.

Комиссия агентства при вынесении вердикта подчеркнула, что преступления Джойнс нанесли глубокий ущерб жертвам, а она сама не учитывала серьезных последствий своих поступков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.