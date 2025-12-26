Смертоносная резина: в китайских шинах нашли канцерогенные вещества

Фото: www.globallookpress.com/Hoch Zwei

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Содержание опасных примесей в автомобильных изделиях из КНР превышает допустимый уровень в 7,7 раза.

Роскачество выявило канцерогенные вещества в автомобильных шинах из КНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей организации.

В надзорном органе отметили, что изделия российского производства полностью безопасны и не нарушают ГОСТ, в то время как китайские шины насыщены опасными маслами — допустимый порог «водородов области залива» (% HBay) превышен в 3,2-7,7 раза. Минимально разрешенный показатель составляет всего 0,25%.

Исследованию подверглись 10 моделей шин. Произведенные в РФ Cordiant Snow Cross, Pirelli Scorpion Ice Zero 2, Ikon tyres Autograph Aqua 3 SUV и Kama NU-301 получили одобрительное заключение экспертов. Опасными признаны китайские GoForm AT01, содержащие в 3,2 раза больше нормы вредоносных веществ, и Kustone Quiet Q7 — у них порог превышен в 4,4 раза. Еще вреднее оказались Ovation VI-682 (нарушение в 5 раз) и Sunfull SF-688 (в 5,2 раза). Самыми насыщенными канцерогеном стали Mirage MR-162 (в 7,5 раза) и Hifly HF201 (в 7,7 раза).

В Роскачестве рассказали, что наличие опасных примесей объясняется использованием дешевых высокоароматических масел для удешевления производства. При трении шин об асфальт их частицы рассеиваются в воздухе, затем оседая на улицах.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае открыто нефтяное месторождение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.